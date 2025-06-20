РФ активізувала штурми на фронті в червні — DeepState

У червні Росія намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця спостерігається їхня активізація. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Червень залишається активним на всіх ділянках фронту. Якщо в травні середньодобова кількість атак становила 184, то в червні — 186.
З 10 по 14 червня ворог п'ять діб поспіль проводив понад 200 штурмових дій на день. Найвища активність фіксується на Покровській ділянці — 32% усіх атак.
Також інтенсивні бойові дії тривають на Курському (16,4%), Новопавлівському (15%), Лиманському (10,3%) і Торецькому (9,5%) напрямках. У сукупності на ці ділянки припадає 83% усіх штурмових дій армії РФ.
Нагадаємо, російська армія окупувала село Шевченко Перше Донецької області.
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