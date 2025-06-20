Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців

Окуповану Попасну на Луганщині зруйновано на 99%. Про це заявили в угрупуванні «ЛНР», яке за підтримки російської армії захопило місто навесні 2022 року.



До початку бойових дій місто, до якого проживало близько 16 тисяч осіб. Нині там залишаються від 250 до 300 осіб — вони не захотіли виїжджати.



По сусідству з Попасною знаходиться місто Первомайськ (Сокологорськ). «ЛНР» стверджує, що там ведуться відновлювальні роботи і жителі Попасної в перспективі можуть переїхати туди.



А саму Попасну відновлювати повністю поки що не збираються. «ЛНР» хоче відбудувати лише частину міста, щоб там могли проживати працівники Західної фільтрувальної станції та залізничної станції — великого залізничного вузла. Але навіть ці роботи хочуть розпочати після того, як «лінію бойового зіткнення буде відсунуто ще далі» — так заявив голова «ЛНР» Леонід Пасічник російським ЗМІ.

В окупованій Луганській області тарифи на водопостачання хочуть збільшити вдвічі, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.