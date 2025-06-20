Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину

Перекидання російської військової техніки на окупованій Луганщині. Фото: «АТЕШ»

Російські окупанти масово перекидають військову техніку у Луганській області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ» із посиланням на своїх агентів.



У районі села Калмиківка росіяни почали масово переміщувати техніку, намагаючись приховати її від українських дронів.



«Так, в районі Старобільська була помічена колона російської техніки: кілька бронеавтомобілів «Тигр» і «КамАЗ». Це явна ознака того, що загарбники панічно бояться наших безпілотників та намагаються сховати техніку від повітряної розвідки. Колона звернула з траси й зайшла до лісосмуги ліворуч, куди пізніше заїхали ще п'ять машин», – розповіли в «АТЕШ».

Нагадаємо, що Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області.