Обмін продовжився: з'явилися кадри повернення військовополонених

Новий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією пройшов 20 червня.

Президент України Володимир Зеленський показав фото з обміну та зазначив, що більшість бійців, яких повернули сьогодні, перебували у полоні понад два роки.

«Це захисники Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби», — написав він у Телеграмі.



Як і під час попередніх етапів обміну не називається кількість військових, які повернулися додому. Точну цифру сторони обіцяють озвучити після завершення обміну.

Як повідомлялося, 19 червня Україна та Росія провели новий етап обміну військовополоненими. Серед звільнених військовослужбовців ЗСУ є представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони. Усі звільнені — представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, що попередній етап цього масштабного обміну військовополоненими відбувся 14 червня.