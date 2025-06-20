Європейські країни хочуть заборонити в'їзд до Шенгенської зони учасникам війни з Україною

Глави МВС країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Норвегії та Швеції запропонували закрити в'їзд до ЄС для росіян, які воювали проти України. Про це йдеться у заяві за підсумками зустрічі у Таллінні.

На їхню думку, учасникам війни з Україною не мають видавати ні візи, ні посвідки на проживання.

Міністри також вважають, що загрози внутрішній безпеці Євросоюзу з боку Росії збережуться навіть після завершення війни.

«Сотні тисяч громадян Росії брали участь і продовжують брати участь у війні проти України, а люди з військовим досвідом звідти, ймовірно, доповнять і посилять російські організовані злочинні угруповання і таким чином становитимуть значну кримінальну загрозу для Євросоюзу», — йдеться у заяві.