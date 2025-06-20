Ракетно-дронова атака на Київ: загинуло подружжя з окупованого Рубіжного

Наслідки обстрілу по Києву 17 червня. Фото: ДСНС

У ніч на 17 червня російські військові здійснили масований комбінований удар по Києву за допомогою дронів-камікадзе «Шахед» та ракет. Відомо, що в одному зі столичних будинків загинуло подружжя, яке було уродженцем Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Рубіжанської міської військової адміністрації.



Володимир та Лариса Запар приїхали до української столиці із захопленого міста Рубіжне Луганської області. До речі, це місто перебуває під окупацією із квітня 2022 року.



«Вони втекли від війни, але вона наздогнала їх. Росіяни, які називають себе «визволителями», продовжують нещадно знищувати українців – не лише на передовій, а й у кожному куточку країни. Рубіжан вбивають навіть тоді, коли вони вже далеко від рідного дому», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Росія в ніч на 17 червня завдала масованого удару по Україні та застосувала 440 дронів і 32 ракети. Загалом постраждали житлові будинки, нежитлові забудови та транспортні засоби. Зафіксовано також і прямі попадання до житлових будинків.



Цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці, 142 мешканці — постраждали, з них шість — діти.

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