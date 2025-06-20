«Боривітер» живий: Дмитро Кулеба увічнив на руці зруйноване панно у Маріуполі

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба увічнив на своєму тілі образ культового мозаїчного панно «Боривітер», створеного художницею Аллою Горською у 1967 році. Фото татуювання він опублікував у своєму Instagram-акаунті.



Під час штурму Маріуполя у 2022 році частина панно була знищена внаслідок вибуху.

Джерело: Маріупольська міська рада

Тепер фрагмент цього витвору мистецтва назавжди залишиться з Кулебою у вигляді тату на його руці.



«Борівітер — це сокіл, здатний зависати в повітрі на одному місці, чинячи опір вітру… Для мене мозаїка Горської — один із символів України. Нас б'ють, та не можуть знищити. Тому що ми спроможні перебороти навіть вітер», — прокоментував Кулеба.



Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності 12 червня презентували відтворену 15-ма митцями мозаїку «Боривітер» художниці Алли Горської.

Джерело: Маріупольська міська рада

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