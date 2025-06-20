Масштабний штурм на Торецькому напрямку: у ЗСУ розповіли подробиці атаки російських військ з бронетехнікою

Знищена російська бронетехніка на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео

17 червня російська армія активно проводила штурмові дії із застосуванням бронетехніки у напрямку сіл Яблунівка та Олександро-Калинове на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти залучили до штурму 23 бойові бронемашини та 13 мотоциклів.



«18 ББМ були знищені разом з особовим складом. Деякі мотоцикли були знищені, деякі - вдалося «затрофеїти». Весь особовий склад, який рухався на мотоциклах, був знищений. Загалом у штурмових діях брали участь понад 100 окупантів, з них 78 – знищені. Найбільше до процесу знищення окупантів була залучена 36-та бригада морської піхоти ЗСУ. Залишок особового складу окупантів протягом наступної доби знищувався, оскільки ворог намагався рухатися зеленими насадженнями. І загалом перед цим ворог використав посадки саме для того, щоб накопичувати техніку, яка потім була задіяна у штурмових діях», – розповів Запорожець.



Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що у цьому штурмі військам РФ не допомогло використання РЕБ.



«Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів активно знищували окупаційні війська за допомогою FPV-дронів, скидів з «Кажанів», «Вампірів» та «Мавіків». В результаті ворог не досяг своєї мети», – додав він.



В ефірі «Суспільного» Запорожець уточнив, що штурм розвивався у три хвилі з інтервалом у 20 хвилин.

Нагадаємо, що російські війська проводили ці штурмові дії протягом майже трьох годин.