Офіцери РФ масово уникають війни, їх переводять у тилові частини

Офіцери РФ масово тікають від війни. Фото: ГУР

Російські офіцери масово уникають війни. Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«Понад 45% офіцерів збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів південного військового округу ЗС РФ, не мають жодних законних підстав для проходження служби в тилу», — йдеться в повідомленні.



У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, виявлено факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів у тилові частини.



Крім того, фіксуються випадки самовільного залишення служби офіцерами.



Раніше ми писали, що з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року російська армія у повномасштабній війні проти України втратила 1 000 340 військовослужбовців.

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