Замість полону — середній палець: дрон ЗСУ помстився миттєво

Солдат РФ демонстративно відмовляється здатися. Фото: кадр із відео.

На одній з ділянок фронту російський солдат, замість того щоб капітулювати перед українським дроном, вирішив продемонструвати зневагу і показав оператору безпілотника середній палець. Відео інциденту опублікував військовий журналіст Юрій Бутусов.



На кадрах видно, як дрон фіксує ворожого піхотинця, той підіймає руку з непристойним жестом — і за кілька миттєвостей дрон влучно скидає боєприпас прямо по цілі.



«Покарання від пілота не змусило себе чекати», - підписав відео Бутусов.

Раніше український військовий за допомогою FPV-дрона взяв у полон російського загарбника.