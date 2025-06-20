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Військовий завод у російській Тулі зупинив роботу після двох атак дронів

20 червня 2025, 16:28

Військовий завод у російській Тулі зупинив роботу після двох атак дронів

Путін на військовому заводі в Тулі у грудні 2022 року. Фото з архіву видання ASTRA Путін на військовому заводі в Тулі у грудні 2022 року. Фото з архіву видання ASTRA

За даними джерел видання ASTRA в екстрених службах Тульської області Росії, 18 червня п'ять безпілотників атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені  академіка О.Г. Шипунова» в Тулі, яке займається розробкою високоточної керованої зброї.

Зазначається, що в результаті було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. Сталася пожежа площею 400 квадратних метрів.

Друга атака відбулася у ніч проти 20 червня. Один безпілотник влучив у ангар для завантаження готової продукції. За даними ASTRA, там пошкоджено дах та стіни.

Роботу підприємства зупинено, пише видання.

Раніше Міноборони РФ прозвітувало про збиття трьох БПЛА над Тульською областю цієї ночі.

Довідка: Акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування імені академіка А. Г. Шипунова» — проектно-конструкторське бюро, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості РФ, займається розробкою високоточної керованої зброї для сухопутних військ, ВМФ та ВКС, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї, а також продукцією цивільного призначення. Входить до складу холдингової компанії НВО «Високоточні комплекси» Держкорпорації «Ростех». У липні 2014 року підприємство було включено до експортного списку санкцій США. У лютому 2020 року підприємство включено до блокуючого списку санкцій США. 18 грудня 2023 року, через вторгнення Росії в Україну, бюро включено до списку санкцій країн Євросоюзу.

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