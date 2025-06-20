Винищувачі ЗСУ знищили базу пілотів БПЛА РФ

Авіаудар по операторах БПЛА РФ. Фото: кадр із відео

Винищувачі Збройних сил України завдали удару і знищили пункт базування російських операторів БПЛА разом із боєкомплектом на північному напрямку. Про це повідомляється в блозі військових льотчиків Повітряних сил ЗСУ «Соняшник».



Згідно зі звітом Генштабу, загальна кількість бойових зіткнень на поточний момент становить 91. За минулу добу втрати російських військ досягли 1090 осіб.

Раніше винищувач МіГ-29 Збройних сил України знищив місце базування особового складу армії РФ у населеному пункті Козинка Бєлгородської області.