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«Зуби дракона» валяються вздовж дороги на Сумщині — DeepState

20 червня 2025, 17:23

«Зуби дракона» валяються вздовж дороги на Сумщині — DeepState

«Зуби дракона» валяються вздовж дороги на Сумщині — DeepState

На Сумщині з початку зими вздовж дороги лежать зуби дракона. Як повідомив DeepState, на околицях населеного пункту Юнаківка — черговий подарунок для ЗС РФ, які потім можуть облаштувати для себе інженерні загородження.

Тут українські військові виявили російську техніку, яка, за словами бійців і згідно з аналізом супутникових знімків, знаходилася в цьому районі з початку зими. Цього часу було б достатньо, щоб встановити інженерні загородження та зміцнити оборону. Однак, як зазначають захисники, цього не було зроблено, пише DeepState.

Також з аналізу супутникових знімків видно, що рік тому були спроби викопати окопи для піхоти, але їх конструкція вказує швидше на тимчасові позиції, які легко знищуються з повітря, наприклад, за допомогою дронів.

Приклад того, як інженерні фортифікації справді працюють, можна спостерігати у районі Костянтинівки. Там заздалегідь підготовлені мінні поля, протитанкові рови та загородження із колючого дроту типу «єгоза» (спіраль Бруно). Всі ці укріплення ефективно стримують наступ російських військ.

Один із бійців, який знаходиться в цьому районі, розповів: «Справжньою перешкодою в Костянтинівці для них став протитанковий рів. Він буквально врятував нам життя, особливо у поєднанні з “єгозою”, протипіхотними мінами та протитанковими шлагбаумами. Ці укріплення спрацювали на всі сто — як проти піхоти, так і проти техніки. Коли ворог намагався подолати рів на мотоциклах чи пішки — вони або підривалися на мінах або потрапляли під удари дронів. Цей рів по-справжньому рятує та продовжує відігравати ключову роль в обороні».

Проте залишається проблема: брак особового складу, який міг би утримувати підготовлені позиції. Адже якщо їх займе противник, повернути втрачені укріплення буде дуже складно, йдеться у повідомленні.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка Сумщина Юнаківка
@novosti.dn.ua

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