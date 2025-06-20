Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну

У Маріуполі окупанти вкотре прагнуть повернути пам'ятник Леніну. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти збираються повернути пам'ятник Леніну на майдан Свободи. Наразі «так звана група молоді» збирає підписи для такої «ініціативи». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Відповідна інформація з'явилася у місцевих пабліках. Росіяни пишуть, що «Маріуполь залишається єдиним із великих міст серед усіх звільнених територій, де немає пам'ятника Володимиру Іллічу». Окупанти називають повернення постаменту «відновленням справедливості» після демонтажу радянських пам'яток.



Відомо, що пам'ятники Леніну на майдані Свободи знесли ще 2014 року. У 2020 році площу повністю оновили, зробивши сучасною та європейською. Було встановлено 25 металоконструкцій у вигляді голубів.



Після окупації міста загарбники почали встановлювати пам'ятники «героям сво» і вже неодноразово ініціювали повернення пам'ятника «вождеві пролетаріату».



Раніше ми писали, що на Майдані Незалежності 12 червня презентували відтворену мозаїку «Борівітер» художниці Алли Горської. Раніше мозаїка знаходилася в окупованому Маріуполі в ресторані «Україна». 2022 року мозаїка була пошкоджена. Зараз достеменно невідомо, де вона знаходиться.

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