У Києві відбудеться прем'єра фільму про захисника України Віктора «Меда» Медяника

21 червня о 18:00 у кіноконцертному залі «Жовтень» у Києві відбудеться презентація фільму про Віктора «Меда» Медяника — молодого добровольця, який пішов на фронт у 22 роки. Він воював під Бахмутом, Торецьком та Соледаром, служив оператором дронів, а згодом став штурмовиком.



Фільм розповідає історію футбольного фаната Віктора, який вирушає до Курської області (РФ), де його підрозділ опиняється в оточенні чеченських військ. Віктор знімає кожну секунду свого останнього бою на телефон, і ці відео стають основою документального фільму. Вони потрапляють до журналіста Джейсона з американського агентства The Scripps, який вирішує зняти фільм про подвиг Віктора, який боровся до останнього.



Цей фільм отримав номінацію на премію EMMY — одну із найпрестижніших телевізійних нагород у світі.



Глядачі зможуть побачити цю історію лише за три дні до оголошення результатів премії.



Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за посиланням.