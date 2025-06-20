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Сім`ї з дітьми зможуть отримати фінансову допомогу від держави: кого це стосується

20 червня 2025, 18:29

Сім`ї з дітьми зможуть отримати фінансову допомогу від держави: кого це стосується

В Україні стартує нова допомога для сімей із дітьми. Фото: pixabay В Україні стартує нова допомога для сімей із дітьми. Фото: pixabay

В Україні із 1 липня запускають експериментальний проєкт. Сім'ї з низькими доходами матимуть змогу отримувати фінансову допомогу від держави. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

У ПФУ розповіли, хто саме має право отримати допомогу:

 Отримати виплату з 1 липня зможуть сім'ї, які на дату звернення по призначення базової соціальної допомоги є одержувачами:

- державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- допомоги на дітей одиноким матерям;

- допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях;

- тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають змоги утримувати дитину або місце проживання їх невідомо.

Крім того, вже з 1 жовтня допомогу можуть отримати інші особи/сім'ї, обставини яких відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком (матеріальне та соціальне становище, потреба у державній підтримці тощо).

Як подати документи для отримання допомоги?

 Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна подати двома способами: в електронній формі (Портал Дія); у паперовій формі — у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як розраховується розмір допомоги?

 «Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень», — йдеться у повідомленні.

Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім'ї (уповноваженого представника сім'ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю І або ІІ групи, 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім'ї.

З якої дати та на який термін призначається базова соціальна допомога?

Базова соціальна допомога призначається за місяць. Крім того, виплата призначається терміном на шість місяців з наступним автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту (два роки).

Раніше ми писали, що законопроект №11161 щодо права на компенсацію для ВПО, які мають зруйноване житло на окупованих територіях, досі не підписаний президентом України Володимиром Зеленським тому, що на його реалізацію необхідно 3,3 трильйона гривень.

Переможемо цензуру разом!

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