Завищені ціни: правоохоронці вивчають тендери корпорації «Фармак» — ЗМІ

Один із найбільших виробників ліків в Україні АТ «Фармак» виявився фігурантом кримінальної справи за статтями 191 та 209 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, сума завданих збитків державі становить не менше 3 мільйонів гривень. Про це написав портал SPILNO.

Як повідомляється, медикаменти «Фармак» поставлялися до державних та комунальних установ — у тому числі у військові частини — за завищеними цінами. Тільки на держзакупівлях медикаментів у 2024 році «Фармак» заробив 844,5 млн грн, вигравши 1063 тендери. Серед ключових замовників – військова частина А4615, сума угоди з якою склала 5 067 487,90 грн.



Наприклад, препарат «Аладін-Фармак» (10 мг) продано військовим за ціною 0,963 грн. за таблетку, коли в аптеках його ціна від 0,33 грн. Крем «Ліпстер» (5 г) закуплений державою по 101,65 грн. за тубу, в аптеках ціна починається від 95 грн. Пігулки «Аторвакор» (10 мг) за держзакупівлею — 4,387 грн за штуку, в роздріб — від 2,78 грн. Слідчі органи аналізують документи та закупівельні процедури, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру службовцям КЕО Луганська через закупівлю паливної деревини за завищеними цінами. У 2024 році саме закупівля дров була наймасштабнішою позицією у рейтингу тендерів на Prozorro.