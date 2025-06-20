Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку

Черга біля офісу «Фенікса» у центрі Донецька 19 червня 2025 року

Мешканці окупованих міст Донецької області вже кілька днів поспіль стоять у черзі під офісами місцевого мобільного оператора «Фенікс», щоб верифікувати SIM-картки.



Так, у Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Єнакієвому та інших містах люди приходять рано-вранці, щоб напевно потрапити до працівників «Фенікса» на верифікацію.

За даними місцевих ЗМІ, мешканці окупації мають час до 1 липня. Люди бояться не встигнути і втратити мобільний зв'язок.



«Ми намагалися додзвонитися на гарячу лінію, але не змогли зв'язатися з оператором. У черзі було ще 50 людей», — обурюються місцеві жителі.

На день у Донецьку вдається прийняти не більше 60 осіб, тоді як черга часто перевищує 200 осіб. У Харцизьку ситуація трохи краща: на прийом потрібно чекати близько трьох годин, але навіть там черги просуваються швидше, ніж у Донецьку та Макіївці.

Вартість низки тарифних пакетів мобільного оператора «Фенікс» на окупованій частині Донецької області з 1 червня було підвищено.