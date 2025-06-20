Путін погрожує захопленням Сум

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня голова Кремля Володимир Путін зробив низку заяв щодо війни РФ проти України.



Він наголосив, що вважає росіян та українців «одним народом». Висловив також думку, що Україна має повернутися до позаблокового, нейтрального та неядерного статусу, як це було передбачено у декларації про її незалежність у 1991 році.



У відповідь на питання про створення так званої «буферної зони» вздовж кордону з Україною Путін повідомив, що обговорюється зона глибиною 10—15 км на території Сумської області. Він зазначив, що ціль цих дій — забезпечення безпеки російських прикордонних регіонів. При цьому додав: «У нас немає завдання позичати Суми, але ми цього не виключаємо».



Путін підкреслив, що відмова від «стратегічних цілей» на території України, включаючи такі міста, як Київ, Харків та Одеса, на його думку, «означала б втрату частини історичного сенсу для Росії».



Президент РФ не зміг залучити західні компанії на ПМЕФ. Навіть союзники Росії відправили на економічний форум до Санкт-Петербурга лише чиновників та бізнесменів нижчого рангу, пише DW.

У травні Путін доручив військам РФ створити «буферну зону вздовж кордону Росії та України». Таке рішення може означати активний наступ окупаційних військ на Сумську область, яка межує з Курщиною. Також у ще більшій небезпеці перебувають Харківська та Чернігівська області, які також межують з РФ.

Як повідомлялося, російські військові не залишають спроб просування вглиб Сумської області.