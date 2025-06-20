В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ: деталі

У структурі Збройних Сил України створили угруповання Сил безпілотних систем. Командування угрупуванням здійснює командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗС України.



«З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Угруповання об'єднує всі військові частини СБС та Лінії Дронов», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що вперше підрозділи діятимуть у рамках єдиної вертикалі управління — із певною структурою, чіткою взаємодією та загальним баченням тактики застосування БПЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій та більш системне бойове застосування безпілотних систем.



Як зазначається, більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання.



Крім того, у СБС також пояснили, що створення такого угруповання — це один із ключових етапів у рамках реалізації 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем. Там зазначили, що це рішення закладає основу для масштабного системного застосування безпілотних систем у сучасній війні.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».

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