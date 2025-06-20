Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів

Наслідки удару по колоні російських військових у Макіївці 13 червня 2025 року. Скрішот відео

Один із російських військових, який потрапив під удар на трасі в Макіївці 13 червня, опублікував відео. На кадрах, які зняв російський окупант, видно тіла загиблих військових, автобус, що повністю згорів, а також інша техніка, яку використовують війська РФ.



«Треба зброю всю зібрати... і пацанів», — каже автор відео співрозмовнику.



Таким чином підтверджується інформація, яку раніше опублікували «Новини Донбасу»: спочатку окупанти спробували приховати факт удару по військових. Російська пропаганда стверджувала, що внаслідок обстрілу траси постраждали виключно мирні люди, а саме загинули чоловік та жінка у цивільному авто.

З'явилися подробиці «прильоту» у тимчасово захопленій Макіївці Донецької області, що стався 13 червня. Журналісти видання ASTRA повідомили , що в результаті удару HIMARS по автоколонні ЗС РФ загинули вісім російських окупантів. Крім того, отримали поранення 12 осіб, більшість із них належать до військової частини 71443. Також загинули двоє цивільних.