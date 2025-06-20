РФ перекидає сили, її метою стане — Костянтинівка: військовий оглядач назвав терміни

Російські війська не залишають надії захопити Костянтинівку на Донеччині. Літній наступ може бути спрямований саме на цей напрямок. Про це повідомив військовий оглядач Михайло Жирохов в ефірі «Донбас Реалії».



«Росіяни будуть основний свій удар завдавати на Костянтинівській агломерації. Там для них цікаві цілі. Один удар буде допоміжним, у тил, у напрямку Мирнограда, а інший буде саме на Костянтинівку», — зазначив він.



Крім того, військовий експерт заявив, що РФ активно перекидає свої війська з інших напрямків. Саме тому атаки на Костянтинівку можуть відбутися вже протягом найближчих двох тижнів, можливо 3. Все залежатиме від погодних умов.



Жирохов додав, що тактика росіян побудована на маневрених групах.



«Вони проскакують — а наша оборона там не має такої суцільної лінії, як зараз будується на Дніпропетровщині. Вона будувалася за реаліями 2022 року: це опорні пункти, між якими — у кращому разі мінні поля, у найгіршому — лише наглядові пости. На той момент це було ефективно, але зараз така конфігурація фортифікацій не відповідає реаліям: росіяни проскакують між опорними пунктами та ціною величезних втрат закріплюються в лісосмугах та залишках населених пунктів», — резюмував він.



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися поблизу селища Гродівка та села Комар у Донецькій області.

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