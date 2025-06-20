У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника

У селі Велика Шишівка Шахтарського району Донецької області, яке знаходиться під тимчасовим контролем «ДНР», українські сили завдали удару по позиціях російської армії.



Згідно з повідомленнями у Telegram-каналах, Збройні сили України вразили ангари з російською військовою технікою, що розташовані на території окупованого населеного пункту. Знищення складів техніки свідчить про точну роботу української розвідки та поразку низки військових об'єктів супротивника.

У витіку координат техніки, за словами учасників обговорення, підозрюються особи з командного складу. Одне з анонімних джерел стверджує: «Командування в паніці шукає, хто здав координати. Шукають серед підлеглих, а треба було б дивитися вище. Я знаю, хто це зробив.

Розбита техніка окупаційної армії. Джерело: t.me/supernova_plus

Нагадаємо, 13 червня, внаслідок удару HIMARS по автоколонні ЗС РФ загинули вісім російських окупантів. Крім того, отримали поранення 12 осіб, більшість із них належать до військової частини 71443.