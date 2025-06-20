У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ

На службу до ЗСУ все частіше приєднуються жінки, вони обіймають різні посади та виконують важливі бойові завдання. Про це повідомив начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрВ ЗСУ, підполковник Петро Авраміч в ефірі «Еспресо».



За його словами, саме чоловіки зараз є основою сил оборони, але жінки дуже активно залучаються як добровольці.



«Ми зараз фіксуємо, що до 30% звернень до нас надходять від жінок. Вони можуть долучатися як за мобілізацією, так і за контрактом. Багато хто з цих жінок не має військово-облікових документів, тому ми здійснюємо це оформлення. Також ми проводимо супровід на всіх етапах, які однакові як для чоловіків, так і для жінок», — зазначив він.



Аврамич заявив, що у Силах оборони немає посад, які жінки не можуть обіймати.



«Є посади, які вони обирають частіше, але водночас вони можуть обрати будь-яку посаду. У моєму рідному батальйоні є підрозділи безпілотних систем, укомплектовані взводами з жінок, а також мінометний розрахунок і мінометний взвод, переважно укомплектовані жінками. Фактично ми бачимо, що наші жінки дійсно долучаються дуже активно», — резюмував Авраміч.



Раніше ми писали, що у структурі Збройних сил України створили угруповання Сил безпілотних систем. Командування угрупуванням здійснює командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях