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Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються

20 червня 2025, 21:34

Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються

Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів Шахедів. Фото: ОП Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів Шахедів. Фото: ОП

Україна разом з країнами-членами НАТО готує нові домовленості щодо інвестицій у виробництво озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Це насамперед технології, це насамперед дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо і по дронам-перехоплювачам, які мають збільшити захист від «шахедів». Декілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно — видів дронів, дають результати», — зазначив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами задля більш відчутного фінансування.

«І я певен – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються», – резюмував президент.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».

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