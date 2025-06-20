Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються

Україна вже нарощує виробництво перехоплювачів Шахедів. Фото: ОП

Україна разом з країнами-членами НАТО готує нові домовленості щодо інвестицій у виробництво озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.



«Це насамперед технології, це насамперед дрони та снаряди до артилерії. Окремо працюємо і по дронам-перехоплювачам, які мають збільшити захист від «шахедів». Декілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно — видів дронів, дають результати», — зазначив глава держави.



Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами задля більш відчутного фінансування.



«І я певен – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються», – резюмував президент.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка».

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