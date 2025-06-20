Путін заявив про «право» Росії на територію України

20 червня 2025 року, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, Володимир Путін заявив, що вважає росіян та українців «одним народом». У цьому контексті він висловив думку, що «вся територія України — наша».



Глава російської держави також підкреслив, що Москва діє, виходячи з «реалій на землі», і навів у приклад старовинне, за його словами, правило: «Там, де ступає нога російського солдата — це наше». Такі заяви сприймаються як спроба виправдовування, легітимізації порушень суверенітету України та продовження військової агресії.



У відповідь в українському дискурсі все частіше звучить альтернативне формулювання: «Там, де ступає нога окупанта». Ця фраза стала символом спротиву і неприйняття окупації.

Нагадаємо, на ПМЕФ Путін погрожував захопити Суми.