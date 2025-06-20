Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в групуванні «ДНР»

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що співробітники ДУП «Вода Донбасу» потрапили під обстріл на трасі М-03 Світлодарськ-Миронівський. Є загиблий та постраждалі.



За його словами, загинув начальник Миронівського виробничого комплексу Єнакіївського «Вода Донбасу», 43-річний чоловік.



Крім того, ще троє співробітників підприємства — чоловіки 1967, 1978 та 1980 років народження — отримали тяжкі поранення.



Нагадаємо, 13 червня, внаслідок удару HIMARS по автоколонні ЗС РФ загинули вісім російських окупантів. Крім того, отримали поранення 12 осіб, більшість із них належать до військової частини 71443.

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