Перейшов на бік РФ: ексміліціонера з Харцизька заочно засудили до 15 років

Колишнього правоохоронця з Харцизька заочно засудили до 15 років за співпрацю із російськими окупантами. Він відмовився від евакуації у 2014 році та обійняв керівну посаду у «Харцизькому відділі народної міліції ДНР». Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
Підозрюваний після 12 років служби змінив присязі. 2014 року він відмовився від евакуації. Чоловік обійняв керівну посаду у силовому блоці «ДНР», став «заступником начальника харцизького міського відділу народної міліції».
Крім того, чоловік координує роботу підлеглих, співпрацює з «місцевою адміністрацією», і звітує до підконтрольних медіа. Також на початку служби він патрулював вулиці та розшукував громадян, які не згодні з окупаційною владою.
За участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) його заочно засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавлено звання «майор міліції».
Раніше ми писали, що СБУ затримала російських агенток, які передавали дані для ударів по Донеччині.
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