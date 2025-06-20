Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки

Волонтери врятували тварин, господарка яких загинула внаслідок російського удару. Вони забрали свійських тварин, що залишилися без нагляду.



Про це в Telegram-каналі повідомив «Краматорський пише».



Як розповів друг загиблої Данило, трагедія сталася, коли жінка поверталася з Дніпра до Костянтинівки. До її автомобіля потрапив російський безпілотник. Від отриманих травм жінка померла на місці.



Після інциденту волонтери прибули на місце, щоб подбати про її вихованців та забезпечити їм тимчасовий притулок.

Нагадаємо, російська атака в ніч проти 18 червня зруйнувала Краматорську державну лікарню ветеринарної медицини, яка слугувала притулком для тварин.