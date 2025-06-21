РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики

У ніч проти 21 червня основною метою масованої атаки РФ став Кременчук у Полтавській області. Протягом кількох годин місто зазнавало ударів з повітря.



Telegram-канал «Труха Полтава» повідомляє, що зафіксовано близько 50 вибухів. В атаку були задіяні дрони-камікадзе типу «Шахед», а також крилаті та балістичні ракети – «Калібри», «Кинджали» та «Іскандери». Під удар потрапили, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури. Є руйнування, йдеться у повідомленні.



Після тривалої атаки зараз над містом стоїть густий дим.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня російські військові здійснили масований комбінований удар по Києву дронами-камікадзе «Шахед» та ракетами. Загинули 28 людей, 142 мешканці — постраждали, з них шість — діти. В одному зі столичних будинків загинули подружжя, які були уродженцями Рубіжного Луганської області.