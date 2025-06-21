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Нова карта бойових дій: противник посилює тиск на трьох напрямках

21 червня 2025, 09:28

Нова карта бойових дій: противник посилює тиск на трьох напрямках

Карту бойових дій оновлено: російські війська просунулися на трьох ділянках фронту.

За даними проєкту DeepState, на Донеччині зафіксовано просування російських військ у районі трьох населених пунктів — Яблунівка, Новоукраїнка та Шевченко. На цих напрямках противник зайняв додаткові позиції. Ситуація на фронті залишається напруженою — у зазначених районах продовжуються активні бойові дії.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.

 На Новопавлівському напрямку російські війська 15 разів атакували українські позиції поблизу Відрадного, Богатиря, Веселого, Федорівки, Вільного Поля та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відсікли наступ противника в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки противника у напрямку Новоандріївки.

ВСУ продовжують оборону та стримують спроби окупантів прорватися вглиб української території, йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська не залишають спроб захопити Костянтинівку Донецької області. Літній наступ може бути спрямований саме на цей напрямок.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Новопавлівський напрямок Оріхівський напрямок Гуляйпільській напрямок
@novosti.dn.ua

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