Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція

21 червня 2025, 11:13

Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція

Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція

Троє мирних жителів постраждали внаслідок російського обстрілу Донецької області 20 червня.

За даними поліції Донецької області, за добу зафіксовано 3132 ворожі удари по лінії фронту та житлових районах.
Під обстріл потрапили 15 населених пунктів: Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов'янськ, а також села Білокузьминівка, Золоті Пруди, Іванопілля, Маркове, Озерне, Приют, Рай-Олександрівка, Софіївка. Загалом пошкоджено 36 цивільних об'єктів, з них 18 – житлові будинки.

У Родинському внаслідок атаки двома FPV-дронами поранено мирну мешканку, пошкоджено магазин та автомобіль. У Покровську внаслідок артобстрілу поранено одну людину. В Озерному (Лиманська громада) артилерійський удар пошкодив приватний будинок, гараж та машину, є поранений.

На Слов'янськ було випущено п'ять дронів «Герань-2», які завдали руйнувань в промисловій зоні. У Лимані дрони пошкодили приватний будинок та лінії електропередач, у Софіївці (Краматорська громада) — вісім приватних будинків. У Костянтинівці російська армія застосувала дрони та артилерію — пошкоджено чотири будинки, автомобіль та об'єкт критичної інфраструктури.

На Маркове (Костянтинівська громада) було скинуто авіабомбу «КАБ-250», внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. У Білокузьминівці пошкоджено чотири будинки. У Дружківці внаслідок атаки БПЛА постраждали два автомобілі, у Приюті пошкоджено приватний будинок.

Результат російського обстрілу Донецької області. Джерело: t.me/don_gunp

Нагадаємо, у Донецькій області на Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилась на 33%.

 

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
Нацполіція Донецька ОВА
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
16:36
«Артек» як інструмент пропаганди: Росія збирається «перевиховати» 56 тисяч українських дітей
13:50
Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців
11:51
У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується
09:38
Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА
09:03
Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
11:17
РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років
10:55
«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати
09:42
«АТЕШ» виявив хибний маневр армії РФ між Джанкоєм і Феодосією
08:57
На Луганщині окупанти залучили десятки тисяч юнаків та дівчат до «добровольчого корпусу» Росії – ОВА
18:59
У Маріуполі окупанти понад три роки обіцяють мешканцям відновити зруйнований будинок
усі новини
14:14
Обстріл Донеччини не припиняється: сім мирних жителів отримали поранення
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
12:17
«Не допустили прориву на Дніпропетровщину»: командувач групи «Вугледар» завершив каденцію
11:13
Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція
10:15
Кінець епохи: «Голос Америки» скорочує майже весь персонал
09:28
Нова карта бойових дій: противник посилює тиск на трьох напрямках
08:23
РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики
22:45
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
22:30
Перейшов на бік РФ: ексміліціонера з Харцизька заочно засудили до 15 років
22:11
Восени без виборів: депутат пояснив, чому
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
21:34
Зеленський: Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати «Шахеди», збільшуються
20:58
У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
20:15
РФ перекидає сили, її метою стане — Костянтинівка: військовий оглядач назвав терміни
19:39
В Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ: деталі
19:37
Путін погрожує захопленням Сум
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:36
Завищені ціни: правоохоронці вивчають тендери корпорації «Фармак» — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики
21 червня, 08:23
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
20 червня, 22:45
Восени без виборів: депутат пояснив, чому Восени без виборів: депутат пояснив, чому
20 червня, 22:11
Путін заявив про «право» Росії на територію України Путін заявив про «право» Росії на територію України
20 червня, 21:39
У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ У ЗСУ все більше служать жінок, до 30% звернень надходить саме від них — начальник 5 центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ
20 червня, 20:58
Путін погрожує захопленням Сум Путін погрожує захопленням Сум
20 червня, 19:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір