Троє поранених і десятки руйнувань: Росія посилила обстріли Донецької області — Нацполіція

Троє мирних жителів постраждали внаслідок російського обстрілу Донецької області 20 червня.

За даними поліції Донецької області, за добу зафіксовано 3132 ворожі удари по лінії фронту та житлових районах.

Під обстріл потрапили 15 населених пунктів: Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов'янськ, а також села Білокузьминівка, Золоті Пруди, Іванопілля, Маркове, Озерне, Приют, Рай-Олександрівка, Софіївка. Загалом пошкоджено 36 цивільних об'єктів, з них 18 – житлові будинки.

У Родинському внаслідок атаки двома FPV-дронами поранено мирну мешканку, пошкоджено магазин та автомобіль. У Покровську внаслідок артобстрілу поранено одну людину. В Озерному (Лиманська громада) артилерійський удар пошкодив приватний будинок, гараж та машину, є поранений.



На Слов'янськ було випущено п'ять дронів «Герань-2», які завдали руйнувань в промисловій зоні. У Лимані дрони пошкодили приватний будинок та лінії електропередач, у Софіївці (Краматорська громада) — вісім приватних будинків. У Костянтинівці російська армія застосувала дрони та артилерію — пошкоджено чотири будинки, автомобіль та об'єкт критичної інфраструктури.



На Маркове (Костянтинівська громада) було скинуто авіабомбу «КАБ-250», внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. У Білокузьминівці пошкоджено чотири будинки. У Дружківці внаслідок атаки БПЛА постраждали два автомобілі, у Приюті пошкоджено приватний будинок.

Результат російського обстрілу Донецької області. Джерело: t.me/don_gunp

Нагадаємо, у Донецькій області на Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилась на 33%.