«Не допустили прориву на Дніпропетровщину»: командувач групи «Вугледар» завершив каденцію

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив у Telegram-каналі про завершення своєї каденції на посаді командира тактичної групи «Вугледар». За його словами, рішення ухвалене на підставі розпорядження Генерального штабу ЗСУ.



«Разом з офіцерами штабу ми залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних Сил України», — зазначив Наєв.

Підбиваючи підсумки чотирьох місяців ротації, генерал висловив подяку всім надійним благодійникам та волонтерам, які активно допомагали бригадам на лінії фронту: «Завдяки вашій підтримці ми оперативно реагували на виклики та посилювали боєздатність підрозділів».



За час командування групою «Вугледар» українським бійцям вдалося завдати значної шкоди противнику: знищено 19 608 окупантів (у тому числі 9692 вбитих та 9916 поранених), а також 74 танки, 138 бронемашин, 316 артсистем і 1296 одиниць автомобільної техніки, йдеться у повідомленні.



«І найголовніше — ми не допустили прориву на Дніпропетровщину», — резюмував Сергій Наєв.

Нагадаємо, у структурі Збройних сил України створили угруповання Сил безпілотних систем. Командування угрупуванням здійснює командувач СБС Роберт «Мадьяр» Бровді.