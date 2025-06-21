У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області перебої з мобільним зв'язком місцевого оператора «Фенікс». Тому біля Єдиного центру мобільного зв'язку щодня фіксуються великі черги.



Люди починають збиратися задовго до відкриття, а напруженість у чергах нерідко сягає конфліктів, пишуть місцеві жителі у пабликах.

«Черги щодня, ще до відкриття. Доходить до бійки — люди не витримують», — скаржаться городяни. Також вони зазначають, що раніше було обіцяно відкриття додаткових пунктів обслуговування, проте цього не сталося.

Мешканці Макіївки посилаються і на умови військової загрози, і на безпілотників у небі, сподіваючись, що окупаційна влада їх почує.

«Таке скупчення в центрі міста за наявності загрози з повітря - це серйозно», — підкреслюють очевидці, вважаючи, що після таких заяв самопроголошена влада «ДНР» щось зробить для забезпечення нормального функціонування сервісу.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Луганській області частково не працює мобільний зв'язок. В окупаційній адміністрації «ЛНР» пояснили це спеціальними заходами безпеки, але без подробиць.