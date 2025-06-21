Обстріл Донеччини не припиняється: сім мирних жителів отримали поранення

У Донецькій області продовжуються удари по мирних людях та цивільній інфраструктурі. Мінімум семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Донецької області, які сталися сьогодні, 21 червня.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, окупаційні війська скинули чотири авіабомби на село Семенівка Краматорської громади. В результаті атаки було поранено троє людей, пошкоджено 28 приватних будинків і два автомобілі.

Авіаудар також прийшовся на село Білокузьминівка у Костянтинівській громаді — одна людина отримала поранення, постраждали шість житлових будинків.



У селі Іллінівка внаслідок артобстрілу було поранено ще одну мирну мешканку, зруйновано один будинок. Крім того, у Покровську двоє мирних громадян отримали поранення внаслідок атаки FPV-дроном.

Результати російських атак по населених пунктах Донецької області. ФОТО Донецької обласної військової адміністрації

Влада наголошує: на Донеччині не залишилося безпечних місць. Мешканцям рекомендують своєчасно евакуюватися та дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, троє мирних жителів постраждали внаслідок російського обстрілу Донецької області 20 червня.