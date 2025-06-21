Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США по Україні

Лукашенко провів зустріч із американським спецпосланцем Кітом Келлогом.

У Палаці Незалежності у Мінську 21 червня відбулися переговори Олександра Лукашенка з Кітом Келлогом — спеціальним посланцем президента США з питань України. Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ.

На початку зустрічі Лукашенко висловив сподівання, що діалог із американським представником буде «дуже щирим та відкритим». У зустрічі взяли участь делегації обох країн. Порядок денний переговорів охоплював широкий спектр тем — від глобальної та регіональної безпеки до стану двосторонніх білорусько-американських відносин.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли , що спецпредставник США з питань України Кіт Келлог найближчими днями планує відвідати Білорусь для зустрічі з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком.



Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці та колишній радник з національної безпеки США, з листопада 2024 року курирує український напрямок в адміністрації Дональда Трампа.