Під час репатріації Україна отримала 20 тіл російських військових

Президент України Володимир Зеленський в ході спілкування з журналістами повідомив, що під час репатріації Росія передала Україні тіла 20 загиблих військових. Серед них найманець, який мав документи громадянина Ізраїлю, але в деяких випадках — і російські паспорти.



За словами глави держави, такі дії Москви можуть бути свідомою спробою маніпулювати статистикою, щоб завищити кількість нібито загиблих українців.

Крім того, Зеленський розвіяв фейки про руйнування систем Patriot. Коментуючи ситуацію з нещодавніми масованими атаками на території України, президент запевнив , що жодна з зенітних ракетних систем Patriot не була знищена або пошкоджена.

«Ця інформація не відповідає дійсності», — підкреслив президент у розмові з журналістами.

Нагадаємо, у Києві в результаті російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.