На тимчасово окупованій Запорізькій залізниці знищено російський ешелон із цистернами

Сили оборони України завдали удару по російському залізничному складу з цистернами на окупованій ділянці між населеним пунктом Левадне та містом Молочанськ Токмацького району Запорізької області.

Склад охоплений полум'ям, і операція щодо його остаточного знищення продовжується



Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Координати ураженої мети: (47 °10′34″ Пн, 35 °34′34″ Сх ) та Місто Молочанськ (47 °12′15″ Пн, 35 °35′53″ Сх)», — вказав експерт.



Він наголосив, що координація дій українських сил на Запорізькому напрямі має стати прикладом для інших ділянок фронту. За словами Петра Андрющенка, успішний досвід із зупинки ворожих ешелонів поки що фіксується саме тут.



«Палає чудово. І це ще не всі добрі новини із залізниці на цьому напрямку. Робота та координація на Запоріжжі — приклад, який необхідно масштабувати», — написав Андрющенко.

Нагадаємо, у селі Велика Шишівка Шахтарського району Донецької області, яке знаходиться під тимчасовим контролем «ДНР», українські сили завдали удару по позиціях російської армії.