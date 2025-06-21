До 30 атак на добу: Генштаб ЗСУ повідомив про загострення на Донецькому фронті

На Донецькому напрямку зберігається висока активність російських військ. Станом на 16:00 21 червня 2025 року лише на Покровській ділянці сталося 29 бойових зіткнень. Українські сили оборони продовжують стримувати тиск супротивника і завдають йому втрат. Про це повідомляється у щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Покровський напрямок — епіцентр боїв. За цю добу зафіксовано 29 атак різної інтенсивності в районах населених пунктів Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Удачне, Горіхове, Котлярівка, а також у напрямку Шахового, Новопавлівки та Олексіївки. П'ять бойових зіткнень у цьому районі тривають.



Торецький напрямок: бої за кожну позицію. Загарбники сім разів атакували позиції українських військ у районах Диліївки, Щербинівки та у бік Яблунівки. Три бойові зіткнення все ще продовжуються. Незважаючи на тиск, українські військові тримають лінії оборони.

Краматорський напрямок: шість штурмових атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Один бій у цьому районі ще не завершено.

Лиманська ділянка: зафіксовано 11 бойових зіткнень, у тому числі біля Греківки, Рідкодубу, Зеленої Долини, Торського, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Нового Миру та Карпівки. На момент публікації чотири бої продовжуються.

Донецький напрямок залишається однією з найнапруженіших зон бойових дій, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними на 20 червня, на Донеччині зафіксовано просування російських військ у районі трьох населених пунктів — Яблунівка, Новоукраїнка та Шевченка.