Двоє людей загинули та 13 постраждали за добу на Донеччині після обстрілів армії РФ

Російські окупанти минулої доби, 21 червня, вбили двох жителів на Донеччині. Крім того, 13 людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 червня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Слов'янську та Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 13 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3273 особи, отримали поранення – 7348 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що троє мирних жителів постраждали внаслідок російського обстрілу Донецької області 20 червня.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях