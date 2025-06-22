Окупанти вдарили по Слов`янську: загинула дитина, є постраждалі

Росіяни атакували Слов`янськ. Фото: Вадим Лях

Центр Слов'янська Донецької області у неділю увечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів загинула дитина, також є постраждалі. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни використали ФАБ-250.



«Вчора, близько 21:00, місто зазнало ворожого обстрілу. Пряме влучення в будинки на вул. Шнурківській», — зазначив він.



Лях уточнив, що пошкоджено багатоповерхівки, гуртожиток, три десятки приватних будинків, лікарню, машини. Зруйновано кондитерську фабрику та приватний будинок.





«Поранено троє людей. Загинув 17-річний юнак», — заявив начальник адміністрації.



Крім того, вранці 22 червня близько 5:00 російська армія обстріляла промислову зону. Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 21 червня, били двох жителів на Донеччині. Крім того, 13 людей постраждали.

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