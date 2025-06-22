Росія вдарила балістикою та дронами: ППО збила 28 цілей

ППО збила 28 дронів. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 22 червня запустили по Україні ракети та дрони. Протиповітряна оборона збила 28 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 червня (з 21:00 21 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької та Ростовської обл., зенітною керованою ракетою С-300 з Донецької області та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.





Основний напрямок удару — Чернігівська область.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 28 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збиті вогневими засобами ураження, 10 — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одеській області.



Раніше ми писали, що російська армія увечері, 21 червня, обстріляла Краматорськ Донецької області. Авіаційна бомба потрапила до житлового будинку. Відомо, що постраждали.

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