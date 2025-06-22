США завдали удару по Ірану: знищено ядерні об`єкти

Президент США Дональд Трамп заявив, що ВПС Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший об'єкт у Фордо. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.



«Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. Щиро вітаємо наших великих американських воїнів. У світі немає інших військових, які могли б це зробити. Зараз настав час для миру! Дякую за вашу увагу до цього питання», — написав він.



За словами лідера, бомби скинули на основний об'єкт, Фордо. Усі літаки повертаються на базу.



Крім того, Трамп заявив, що увечері виступить у Білому домі.



«Це історичний момент для США, Ізраїлю та світу. Іран має тепер погодитись припинити цю війну. Дякую», — резюмував він.



За даними видання Fox News, США скинули шість бомб GBU-57 на ядерний об'єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу «Огайо» на ядерних об'єктах в Натанзі та Ісфахані.



Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив удари США та закликав до деескалації.



«Зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю — з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу», — наголосив він.



Гутерріш закликав усі держави-члени до деескалації та дотримання своїх зобов'язань за Статутом ООН та іншими нормами міжнародного права.



Зазначимо, у ніч проти 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Ізраїль у рамках операції «Левовий народ» усунув понад 20 іранських командирів. Серед них голова розвідуправління Генштабу ЗС Ірану та командир ракетних сил.

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