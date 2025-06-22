Один цивільний постраждав в Костянтинівці під час обстрілу росіян

Ввечері, 21 червня, російські військові атакували Костянтинівку на Донеччині. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 23:00 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівці», — зазначив він.



Горбунов зазначив, що внаслідок обстрілу поранено одну цивільну людину. Також пошкоджено легковий автомобіль.



Раніше ми писали, що центр Слов'янська на Донеччині в неділю ввечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів загинула дитина, також є постраждалі.

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