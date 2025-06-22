Під час обстрілу Покровської громади постраждали двоє людей

Прифронтова Покровська громада на Донеччині двічі потрапила під обстріл. Поранено двох жителів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«21 червня близько 09:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл FPV-дроном центральної частини Покровська, в результаті якого поранено двох місцевих жителів», — йдеться в повідомленні.



У чоловіка діагностовано акубаротравму, осколкове поранення тулуба, голови, верхніх і нижніх кінцівок. Крім того, госпіталізовано жінку з осколковим пораненням поперекового відділу хребта. Обох постраждалих доставлено до медичного закладу в місті Добропілля.



У відомстві зазначили, що близько 16:00 FPV-дрони потрапили в автодорогу між Покровськом та Родинським. В результаті обстрілу пошкоджено 2 цивільні автомобілі: ВАЗ 21099 і Volkswagen Caddy. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 21 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та адміністративні будівлі.

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