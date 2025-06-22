Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людей

У Краматорську російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку. Станом на 13.30 рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, відомо про чотирьох постраждалих, серед них 15-річну дівчинку.

Раніше ми писали, що центр Слов'янська на Донеччині в неділю ввечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів загинула дитина, також є постраждалі.