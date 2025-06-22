Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людей

22 червня 2025, 13:57

Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людей

Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людей

У Краматорську російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку. Станом на 13.30 рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, відомо про чотирьох постраждалих, серед них 15-річну дівчинку.

Раніше ми писали, що центр Слов'янська на Донеччині в неділю ввечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл. Внаслідок ударів загинула дитина, також є постраждалі.

ТЕГИ

Місця
Краматорськ
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:41
ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації
15:30
Окуповане місто Сватове потрапило під обстріл: троє людей постраждали
17:13
На тимчасово окупованій Запорізькій залізниці знищено російський ешелон із цистернами
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
16:36
«Артек» як інструмент пропаганди: Росія збирається «перевиховати» 56 тисяч українських дітей
13:50
Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців
11:51
У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується
09:38
Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА
09:03
Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську
15:42
РФ готує медінструкторів зі студентів на окупованих землях
12:24
Біля окупованого Маріуполя збираються збудувати об'їзну автодорогу
11:17
РФ масово роздає повістки на ТОТ: тепер із 27 до 30 років
10:55
«Витік» правди: як один репортаж про мілітаризацію дітей змусив окупантів у Маріуполі панікувати
усі новини
16:31
Зеленський ввів нові санкції: хто опинився у списку
15:41
ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації
15:30
Окуповане місто Сватове потрапило під обстріл: троє людей постраждали
14:36
ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — DeepState
13:57
Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людей
13:54
Під час обстрілу Покровської громади постраждали двоє людей
12:56
Пошкоджено будинки, газопроводи та адмінбудівлі: росіяни атакували Донеччину понад 30 разів
12:34
Один цивільний постраждав в Костянтинівці під час обстрілу росіян
11:42
США завдали удару по Ірану: знищено ядерні об`єкти
10:57
Росія вдарила балістикою та дронами: ППО збила 28 цілей
10:23
РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Краматорську: є поранені, під завалами можуть бути люди
09:38
Окупанти вдарили по Слов`янську: загинула дитина, є постраждалі
09:11
Двоє людей загинули та 13 постраждали за добу на Донеччині після обстрілів армії РФ
17:44
До 30 атак на добу: Генштаб ЗСУ повідомив про загострення на Донецькому фронті
17:13
На тимчасово окупованій Запорізькій залізниці знищено російський ешелон із цистернами
16:16
Під час репатріації Україна отримала 20 тіл російських військових
15:10
Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США по Україні
14:14
Обстріл Донеччини не припиняється: сім мирних жителів отримали поранення
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
12:17
«Не допустили прориву на Дніпропетровщину»: командувач групи «Вугледар» завершив каденцію
усі новини
ВІДЕО
У ГУР показали знищення залізничних цистерн із пальним. Фото: скриншот ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації
22 червня, 15:41
Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США по Україні
21 червня, 15:10
РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики РФ завдала масованого удару по Кременчуку: ціль — об'єкти енергетики
21 червня, 08:23
Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки Волонтери забрали тварин загиблої жінки з Костянтинівки
20 червня, 22:45
Восени без виборів: депутат пояснив, чому Восени без виборів: депутат пояснив, чому
20 червня, 22:11
Путін заявив про «право» Росії на територію України Путін заявив про «право» Росії на територію України
20 червня, 21:39
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір