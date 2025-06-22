ЗСУ звільнили Андріївку на Сумщині — DeepState

Андріївку деокупували Силі оборони. Фото: DeepState.

Українські військовослужбовці звільнили село Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Про це повідомляє проект DeepState.



До слова, ще на початку червня оборонне відомство РФ повідомляло, що «ВС РФ звільнило Андріївку».



Крім того, військові аналітики зазначили, що російська армія просунулась біля Привільного та у Шевченку.



Нагадаємо, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня глава Кремля Володимир Путін повідомив, що обговорюється зона завглибшки 10—15 км на території Сумської області. Він зазначив, що ціль цих дій — забезпечення безпеки російських прикордонних регіонів. При цьому додав: «У нас немає завдання позичати Суми, але ми цього не виключаємо».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях