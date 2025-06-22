Окуповане місто Сватове потрапило під обстріл: троє людей постраждали

У Луганську відбувся обстріл. Фото: пресслужба «уряду ЛНР»

Тимчасово захоплене місто Сватове Луганської області 22 червня потрапило під обстріл. Як відомо, троє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі «уряду ЛНР».



У так званому відомстві написали, що дрон атакував автобусну зупинку.



Постраждали два водії «Луганського Автодору» та пасажир — пенсіонерка 1938 року народження. Постраждалих госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями.





Крім того, пошкоджено сам рейсовий автобус.



Як зазначається, в окупованому Донецьку стався інцидент, троє будівельників були на даху будинку, проте на цей момент здетонував боєприпас. Усіх постраждалих відвезли до лікарні.



Нагадаємо, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що співробітники комунального підприємства «Вода Донбасу» потрапили під обстріл на трасі М-03 Світлодарськ-Миронівський. Є загиблий та постраждалі.

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