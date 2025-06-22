Зеленський ввів нові санкції: хто опинився у списку

Зеленський запровадив нові санкції. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей та компаній, які ведуть бізнес на окупованих територіях України. Відповідний указ з'явився на сайті ОП.



«Підписав указ про нові санкції України проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають за норму заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту. І це сьогодні лише початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Є інформація від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», — написав він у телеграм.



Санкції введено проти 13 осіб та 8 компаній, з яких дві зареєстровані у РФ, решта — на Кіпрі.



До речі, у цьому списку опинився народний депутат Артем Дмитрук, який виїхав з України минулого року.



Нагадаємо, у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набрав чинності рішення РНБО про позбавлення державних нагород зрадників України. У цьому списку опинилася й Ані Лорак.





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