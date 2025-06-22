РФ завдала ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ, є загиблі та поранені

Росія завдала ракетного удару по полігону ЗСУ. Фото: Сухопутні війська

Російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Є інформація про загиблих. Про це повідомили у прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.



«Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що для детального з'ясування всіх обставин події створено спеціальну комісію.



На місці події також працює поліція.



Станом на 17:27 відомо про трьох загиблих та 11 поранених через російський удар по полігону, заявили в Сухопутних військах.



Раніше ми писали, що російська армія 1 червня завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.

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